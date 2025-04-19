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Hamile olduğunu duyurmuştu! Güzel Aşklar Diyarı'nın Hanzade'si Ege Kökenli davet tarzıyla olay oldu

Son olarak Kanal D ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Güzel Aşklar Diyarı'nda boy gösteren Ege Kökenli anne olacağını duyurmuştu. 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Kökenli şimdi de davet tarzıyla dikkat çekti. Pembe bir takım elbise giyen Ege Kökenli ceketinin içine ise hiçbir şey giymedi.

Hamile olduğunu duyurmuştu! Güzel Aşklar Diyarı'nın Hanzade'si Ege Kökenli davet tarzıyla olay oldu
Öznur Yaslı İkier

Aykut Enişte, Güneşin Kızları, Duy Beni ve Paranoya gibi yapımlarla hafızalara kazınan ve son olarak da Güzel Aşklar Diyarı dizisinde Hanzade karakterine hayat veren Ege Kökenli geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu müjdelemişti.

Temmuz 2022’de iş insanı Lior Ahituv’la nikah masasına oturan ve mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Ege Kökenli'nin 5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

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Ünlü isim şimdi de davet tarzıyla gündem oldu. Ayaklı Gazete Ödül Töreni'nde sunucu olan Ege Kökenli geceye pembe takım elbisesiyle damga vurdu.

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YORUM YAĞDI

Ege Kökenli, derin göğüs dekoltesine sahip olan ceketinin içine hiçbir şey giymedi. Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok güzel olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

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Ege Kökenli
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