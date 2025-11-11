MAGAZİN

Hande Doğandemir kimle evleniyor? Şebnem Bozoklu'nun eski eşi çıktı

Hande Doğandemir özel hayatıyla gündeme geldi. Emre İzer ile aşk yaşayan Hande Doğandemir'in yüzük paylaşımı kafaları karıştırdı.

Hande Doğandemir ilişkisine bir şans daha verdi ve son paylaşımıyla dikkat çekti.

2024 yılında mimar Emre İzer ile aşk yaşadığı bilinen Hande Doğandemir, ayrılık sonrası tekrar barışma kararı almıştı. Güzel oyuncu yaptığı açıklamada iddiaları doğrulamış ve "Olabilir, bu işler hiç belli olmuyor. Şu an keyfimiz yerinde. Çok da bir şey söylemeyeyim çünkü ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Her şey yolunda." demişti.

Şimdilerde Kıskanmak dizisiyle ekranlarda olan Doğandemir'in parmağındaki tek taş dikkatleri çekerken evlilik ne zaman sorusu akıllara geldi.

Evlilik iddiası gündeme gelirken Gel Konuşalım programında da Ece Erken evliliği doğruladı.

SEVGİLİSİ TANIDIK ÇIKTI

Hande Doğandemir'in sevgilisi Şebnem Bozoklu'nun eski eşi çıktı.

2010 yılında evlendiği 6 yıllık eşi Emre İzer'i aldattığı haberi ile gündeme gelen Şebnem Bozoklu 2016'da Küçükçekmece Adliyesi'nde tek celsede boşanmıştı.

