Hande Erçel'den iddialı seçim: Göğüs, bacak ve sırt dekoltesiyle olay oldu

Cannes Film Festivali'nde boy gösteren Hande Erçel paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ünlü bir takı markasının global marka elçisi olarak Cannes'a giden Hande Erçel'in giydiği kıyafetlerle sosyal medyada gündem oluyor.

“Mission İmpossible: The Final Reckoning” filminin galasına katılan Erçel'in kıyafeti dile düşmüştü.

Markası için poz veren Hande Erçel bu sefer de iddialı göğüs ve sırt dekoltesi olan mini elbisesiyle pozlarıyla paylaştı.

Hayranlarından beğeni alan Hande Erçel'in kırmızı seçimi çok beğenildi.

Hande Erçel'in seksi pozlarına "Hande yine olaysın" yorumları da gecikmedi.

AYRILIK İDDİALARI

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sevgilisi iş insanı Hakan Sabancı'nın aşkı magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Oyuncunun özel davetlerde tek başına yer alması ayrılık dedikodularını da beraberinde getirirken Erçel haberleri yalanlamıştı.