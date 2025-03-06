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Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda! Siyah süper minili elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.03.2025 07:48
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Hande Erçel, Paris Moda Haftası'nda Balmain FW25 defilesi öncesinde kırmızı halıda boy gösterdi. Derin dekolteli siyah deri elbisesiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, kameralara poz verirken adeta göz kamaştırdı.

Hande Erçel Paris Moda Haftası'nda! Siyah süper minili elbisesiyle sosyal medyayı yıktı geçti

Hande Erçel, sadece oyunculuk kariyerinde değil, aynı zamanda moda dünyasında da adından sıkça söz ettiriyor. Katıldığı prestijli etkinliklerde sergilediği şıklıkla dikkat çeken Erçel, Paris Moda Haftası’nda defile öncesinde göz doldurdu.

Son dönemde Rüzgara Bırak filmindeki ateşli sahnelerle adından söz ettiren Erçel'e bir bakan bir daha baktı.

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ÖN SIRA DAVETLİSİ OLDU

Balmain'in kreatif direktörü Olivier Rousteing ile bir kez daha defilede bir araya gelen Erçel, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İkili arasında gerçekleşen diyalogda Rousteing, Hande Erçel’in elbisesi hakkında “ Bu elbise tam senlik” diyerek iltifat etti.

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Paris Moda Haftası PFW25 kapsamında gerçekleşen ve ön sıralarda davetli olarak yer alan oyuncu Hande Erçel'in iddialı tarzı da hayranlarından tam not aldı.

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Hande Erçel'e sosyal medyada da binlerce yorum yağdı. Yorumlarda "Dilim tutuldu öyle bir güzellik", "Bu ne güzellik", "Türk kadınının güzelliğini sergiliyor", "Kıyafet, duruş, yürüyüş her şeyi muhteşem" denildi.

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Hande Erçel
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