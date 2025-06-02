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Hande Erçel ve Barış Arduç başrolde! Aşkı Hatırla fragmanına eleştiri yağdı: Erotizm de kurtarmaz bunu...

Hande Erçel ve Barış Arduç yine gündemde. Disney+’ta 18 Haziran’da izleyiciyle buluşacak “Aşkı Hatırla”nın yeni tanıtımına sosyal medyada eleştiri yağdı. Aşkı Hatırla konusu merak edilirken diziye dair yapılan yorumlar da dikkat çekti.

Hande Erçel ve Barış Arduç başrolde! Aşkı Hatırla fragmanına eleştiri yağdı: Erotizm de kurtarmaz bunu...
Kubra Akalın

3 ayrı proje için bir araya gelen Hande Erçel ve Barış Arduç sosyal medyanın diline düştü. İkilinin beraber rol aldığı Aşkı Hatırla dizisinden yeni bir tanıtım videosu yayınladı.

Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı dizi, izleyicilere tutkulu bir aşk hikâyesinin derinliklerine yolculuk vadederken, İstanbul ve Kapadokya’nın büyüleyici atmosferiyle de görsel bir şölen sunuyor.

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Aşkı Hatırla dizisinin fragmanında Hande Erçel ve Barış Arduç’un ateşli sahneleri de dikkat çekti. Sosyal medyada ise bu sahnelere ve ikilinin son dönemde sürekli beraber proje yapmasına eleştiriler vardı.

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Hande Erçel ve Barış Arduç’un dizisi Aşkı Hatırla'nın fragmanına "Erotizm de kurtarmaz bunu...", "Sürekli öpüşme yakınlaşma baydı artık", "Hep aynı insanlar" yorumları yapıldı.

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İki oyuncunun fanları ise "Fragmandan çıkamadım", "Merakla bekliyorum" yorumlarında bulundu.

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AŞKI HATIRLA OYUNCULARI

O3 Medya imzalı yapımın proje yaratıcısı ve yönetmeni Özgür Önurme, senaryoyu ise Ahmet Vatan kaleme kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Feyyaz Şerifoğlu, Başak Gümülcinelioğlu, Alper Saldıran, Naz Göktan, Begüm Akkaya, Melis Minkari, Sezin Akbaşoğulları ve Fatih Al gibi deneyimli ve genç oyuncular da yer alıyor.

AŞKI HATIRLA NE ZAMAN?

“Aşkı Hatırla”, 18 Haziran’dan itibaren yalnızca Disney+’ta izlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Arduç Hande Erçel
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