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Hare Sürel sessiz sedasız evlendi! Gelinliği gündemde

Poyraz Karayel'in Meltem'i olarak hafızalara kazınan ve pek çok dizide boy gösteren Hare Sürel evlendi. Oyuncunun cesur gelinliğine yorum yağdı.

Hare Sürel sessiz sedasız evlendi! Gelinliği gündemde

Elveda Rumeli, Kabadayı, Poyral Karayel, Vatanım Sensin gibi birçok yapımda yer alan oyuncu Hare Sürel özel hayatıyla gündeme geldi.

Uzun süredir gözlerden uzak olan Hare Sürel bir süredir birlikte olduğu öğretim görevlisi Oğuz Erdin ile evlendi.

Hare Sürel sessiz sedasız evlendi! Gelinliği gündemde 1

Çift, İstanbul Kuruçeşme'de düzenlenen sade bir törenle evlendi. İkiliyi bu mutlu günlerinde aileleri başta olmak üzere yakın dostları yalnız bırakmadı.

Hare Sürel sessiz sedasız evlendi! Gelinliği gündemde 2

Ünlü oyuncu, nikahtan mutlu kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Sürel'e sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Hare Sürel sessiz sedasız evlendi! Gelinliği gündemde 3

Hare Sürel'in gelinliği de sosyal medyada konuşuldu. Düğününde sade ama bir o kadar da iddialı bir gelinlik giyen oyuncuya "Çok yakışmış", "Çok güzel olmuş", "Hem özgün hem güzel", "Transparan etek güzel durmuş", "Gelinlik sade ama cesur olmuş" yorumları geldi.

Hare Sürel sessiz sedasız evlendi! Gelinliği gündemde 4

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Anahtar Kelimeler:
poyraz karayel
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Çıplaklık bu memlekette moda oldu, artık belli kurallar koyulma zamanı gelmiştir. Arsızlık seviyesine geçilmek üzere. Tekstil giyim sektörü avrupa kanalıyla bu işi körüklüyor.
ahlak yoksunluğunun adı cesaret olmuş
kocasıda pek çirkin bişeymiş.
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