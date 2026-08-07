Hare Sürel sessiz sedasız evlendi! Gelinliği gündemde

Elveda Rumeli, Kabadayı, Poyral Karayel, Vatanım Sensin gibi birçok yapımda yer alan oyuncu Hare Sürel özel hayatıyla gündeme geldi.

Uzun süredir gözlerden uzak olan Hare Sürel bir süredir birlikte olduğu öğretim görevlisi Oğuz Erdin ile evlendi.

Çift, İstanbul Kuruçeşme'de düzenlenen sade bir törenle evlendi. İkiliyi bu mutlu günlerinde aileleri başta olmak üzere yakın dostları yalnız bırakmadı.

Ünlü oyuncu, nikahtan mutlu kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Sürel'e sevenlerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Hare Sürel'in gelinliği de sosyal medyada konuşuldu. Düğününde sade ama bir o kadar da iddialı bir gelinlik giyen oyuncuya "Çok yakışmış", "Çok güzel olmuş", "Hem özgün hem güzel", "Transparan etek güzel durmuş", "Gelinlik sade ama cesur olmuş" yorumları geldi.