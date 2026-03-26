Hasan Can Kaya nezarethane anısını anlattı! Reynmen dayanamayıp...

Uyuşturucu soruşturması kapsamında komedyen Hasan Can Kaya ve Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yapılan soruşturma sonrası ünlü isimler serbest kaldı.

Hasan Can Kaya Konuşanlar programında gözaltına alındıkları gün kaldıkları nezarethanede yaşananları anlattı.

Aynı nezarethanede Reynmen ve Çakal ile birlikte kaldıklarını belirten Hasan Can Kaya, kendi horlaması yüzünden arkadaşlarının uyku uyuyamadığını söyledi. Bu durumu esprili bir dille anlatan komedyen, jandarmadan helallik istediğini anlattı.

Hasan Can Kaya, "İnanılmaz bir şey ya… Bir de ben, Reynmen, Çakal aynı nezarethanede kaldık. Ve benim horlamamdan uyuyamadılar. Jandarmaya ‘hakkınızı helal edin’ dedim. Reynmen de şey dedi: hacı bizden de helallik alsan fena olmaz ya."

Hasan Can Kaya'nın bu ifadeleri X'te de paylaşılarak gündeme geldi.

Öte yandan Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi sonuçlanmış ve negatif çıkmıştı.