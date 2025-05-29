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Hastalığı yeniden nüksetmişti! Şarkıcı Şimal'den üzen haber: Durumu bu kez kritik

2021 yılından bu yana kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz ay da hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının bu kez durumunun kritik olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Begüm Özkaynak

2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından iyileşen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz yıl ise rutin kontroller sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.

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Geçirdiği 8 saatlik beyin ameliyatı sonrası iyileşme sürecine giren Şimal, kısa bir süre önce sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı.

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Geçtiğimiz günlerde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Şimal, bir süre yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ünlü ismin durumu iyiye gidince normal servise alındığı öğrenilmişti.

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DUA İSTEMİŞTİ

Ünlü isim günler sonra son halini paylaşıp sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Yaptığı paylaşımda, "Anca kendime geldim arkadaşlar arayan soran herkesten Allah razı olsun. Nöbet geçirdim, yoğun bakıma kaldırıldım. Işın tedavisine başladık belimden. Anlayacağınız zor dönemlerden geçiyoruz. Yine dualarınızı eksik etmeyiniz" demişti.

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SAĞLIK DURUMUNUN KÖTÜYE GİTTİĞİ ÖĞRENİLDİ

4 Mayıs'ta rahatsızlanan Şimal, yoğun bakımda tedavi görmüş ve ailesi dahil herkesi korkutmuştu.

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Sabah gazetesinin haberine göre, daha önce rahatsızlığı 3 kez metastaz yapan Şimal'in sağlık durumu kötüye gitti.

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HASTANEYE KALDIRILDI

39 yaşındaki şarkıcı hastaneye kaldırıldı. Yakın çevresinden edinilen bilgide; Şimal'in sağlık durumu kritik olduğu açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
kanser tümör Şarkıcı Şimal sağlık durumu
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