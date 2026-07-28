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Hayko Cepkin Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrıldı! Apar topar yola çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “Ahbap” soruşturması kapsamında birçok ünlü isim ifadeye çağrıldı. Bu isimlerden biri de Hayko Cepkin oldu. Hayko Cepkin ifade vermek için İstanbul'a doğru yola çıktığını açıkladı.

Hayko Cepkin Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrıldı! Apar topar yola çıktı
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP soruşturması kapsamında ifadesine başvurulmak üzere adliyeye çağrılan Hayko Cepkin, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla sessizliğini bozdu.

Ünlü şarkıcı, İstanbul'a doğru yola çıktığını açıkladı. Bir video yayımlayan Cepkin, savcılıktan "Bilginize başvuracağız, gelebilir misiniz?" şeklinde telefon aldığını
söyledi ve vakit kaybetmeden harekete geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz'un 28'i, sabah saat 8, bu kadar sıcak... Almış olduğumuz bir haberle hemen araştırıp İstanbul'a doğru yola çıkma kararı aldım. Hepinizin de malumunuz, duymuş olduğu gibi sosyal medyadan, gazeteden, televizyondan 'ifade vermesi için çağrıldı' gibi bir yüksek sinyalli ibareyle yayınlanan şeyi aslında savcılık tarafından bize; 'Bilginize başvuracağız, gelebilir misiniz?' diye aldığımız bir telefon görüşmesiyle cereyan etti.

Hayko Cepkin Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrıldı! Apar topar yola çıktı 1

"İSTANBUL'A DOĞRU YOLA ÇIKIYORUM"
Kendileri dedi ki; 'Eğer bu tarafta değilseniz' -ben çünkü İstanbul'da yaşamadığım için- 'belgelerinizi İstanbul'a değil de Kuşadası'nda yapabilecek şekilde tasarlayabiliriz isterseniz' dediler. Ama ben boşu boşuna o kadar süreç beklemesin, kağıt işleri devreye girmesin, hatta eğer gelmeye kalkarsam Trakya konserinden sonra geleceğim için yaklaşık bir hafta sonra gideceğimden dolayı el alem 'gitmedi', 'işte aksattı' falan filan demesin diye...

Topu topu bir gün boşum vardı, bakın ne dedim, Temmuz'un 28'i... Eve gelip bavulu yapacağım gün hemen hızlıca bavulumu yapar gelirim, oradan da Antalya'ya oyunumuza, müzikalimize geçerim diye bir bilgi verdim. Kabul edildi. Şimdi İstanbul'a doğru yola çıkıyorum. Akşamüstüne kadar inşallah, ne derler, adliyeye ulaşmış olacağım. Ne konuşacaksak konuşacağız, ondan sonra da Antalya'ya doğru yola çıkacağım."

Hayko Cepkin Ahbap soruşturmasında ifadeye çağrıldı! Apar topar yola çıktı 2

"İTİBARIMI HARCATMAYACAK KADAR ZEKİ BİR ADAMIM"
Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan bazı yorumlara da isyan eden Hayko Cepkin, itibarının zedelenmesine izin vermeyeceğini dile getirerek şöyle dedi:

"Bu konularda ortalıkta sosyal medyada vesaire çok fazla laf söz dönüyor; 'İşte şöyle oluyor da böyle oluyor...' Ortalığı bulandıran pisliklere de, hepsinin ayrıca bilmelerini isterim; duygularımız bu konuda karşılıklı.

Bu konuda bilmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de; 30 yılda ilmik ilmik, taksit taksit kurduğum itibarımı peşin peşin kimseye harcatmayacak kadar da zeki bir adamım. Neyse, zaten geri kalanını bütün görüşmelerimiz bittikten sonra öğrenirsiniz."

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