Haysiyet'te Mehmet ve Simay'ın ilk gecesi gündem oldu! O sahne sosyal medyadan tam not aldı

Kanal D’nin Yeşilçam esintili dizisi Haysiyet yeni bölümüyle dikkat çekti. Haysiyet’te, Mehmet ve Simay’ın uğruna herkesi karşılarına aldıkları aşkları ilk büyük sınavını verdi.



Olayların fitilini, Simay’ın Mehmet’e destek olmak için gizlice arabasını satması ateşledi. Simay’ın, Mehmet’in kabul etmediği parayı kamyon almaları için Aziz ile Suzan’a vermesi krize dönüştü. Haluk’un gerçekleri herkesin önünde ortaya dökmesiyle aile içi hesaplaşma yaşandı.

Dizide Simay ve Mehmet'in evlenmesi ve ilk gecesi dikkat çekti. Simay Mehmet onu öpmek istediğinde "Böyle bir şey nasıl söylenir bilmiyorum. Ben daha önce kimseyle... Şu an çok utanıyorum..." dedi. Mehmet ise Simay'ı anlayışla karşılayıp "Anladım. Bak ne diyeceğim bugün çok yorulduk ilk gecemiz böyle olmasın gel birlikte sarılıp uyuyalım" dedi.

Bu sahne seyircinin de hoşuna gitti. Sosyal medyada "Uzun zaman sonra ekranda anlayışlı ve düzgün bir erkek görmek iyi geldi", "Senarist ters köşe yaptı", "Of bu sahne çok güzel", "Sonunda senaristler 'seks satar' dememiş" yorumları yapıldı.