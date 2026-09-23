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Pelin Akil kararını verdi! Setlere geri dönüyor

Pelin Akil TOD'un yeni dizisi Ölüm Bizi Ayırana Dek ile setlere dönüyor. Tolgahan Sayışman ile başrolü paylaşacak olan ünlü isim iddialı dizide Işıl karakterine hayat verecek.

Pelin Akil kararını verdi! Setlere geri dönüyor
Öznur Yaslı İkier

Televizyon ve dijital platform projelerinde sergilediği başarılı performanslarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pelin Akil yeni sezonda iddialı bir yapımla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ARC Film'in TOD platformu için çekeceği ve şimdiden büyük merak uyandıran Ölüm Bizi Ayırana Dek dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken projenin başrol oyuncularından biri daha resmi olarak açıklandı.

Pelin Akil kararını verdi! Setlere geri dönüyor 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Pelin Akil, senaryosunu Aslı Zengin ve Banu Zengin Tak’ın yazdığı 10 bölümlük projeyle el sıkıştı.

Pelin Akil kararını verdi! Setlere geri dönüyor 2

ROLÜ BELLİ OLDU
Pelin Akil, 10 Ekim’de sete çıkması planlanan dizide “Işıl” rolüne hayat verecek ve inşaat mühendisi “Uygar”ın (Tolgahan Sayışman) eşi ve kızı Melisa’nın annesi olarak seyirci karşısına çıkacak. Işıl karakteri bir güç savaşçısı ve narsist bir kadın olarak hikâyenin merkezinde yer alacak.

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Pelin Akil
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