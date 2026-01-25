Hazal Kaya Gülşen'in elini öptü! X'te yine o konuşuldu

Hazal Kaya son günlerde X'te gündeme geliyor. Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenen Joy Awards 2026 gecesinde Meryem Uzerli’yle karşılaşan Kaya’nın “Yaşlan artık be kadın, bu ne güzellik!” sözleri sosyal medyada eleştirilere yol açmıştı.

Uzerli’nin bu ifadeye verdiği yanıt ve iki oyuncunun arasındaki yaş farkı da gündeme gelmişti.

Bu olaydan tam bir hafta sonra Hazal Kaya bu sefer Gülşen konserinde ortaya çıktı.

İstanbul’daki bir konserde şarkıcı Gülşen’i izlemeye giden Kaya, sahnede Gülşen’in elini öpüp alnına koydu. O anlar tabii ki X'te hemen yayıldı.

Hazal Kaya'nın bu hareketine gelen yorumlardan bazıları şöyle: