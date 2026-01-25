MAGAZİN

Hazal Kaya Gülşen'in elini öptü! X'te yine o konuşuldu

Hazal Kaya, Meryem Uzerli'ye "Yaşlan artık be kadın" dedikten sonra eleştirilmişti. Oyuncu Hazal Kaya bu kez de Gülşen'in elini öpüp başına koydu. O hareket sosyal medyada eleştiri aldı.

Hazal Kaya son günlerde X'te gündeme geliyor. Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenen Joy Awards 2026 gecesinde Meryem Uzerli’yle karşılaşan Kaya’nın “Yaşlan artık be kadın, bu ne güzellik!” sözleri sosyal medyada eleştirilere yol açmıştı.

Uzerli’nin bu ifadeye verdiği yanıt ve iki oyuncunun arasındaki yaş farkı da gündeme gelmişti.

Bu olaydan tam bir hafta sonra Hazal Kaya bu sefer Gülşen konserinde ortaya çıktı.

İstanbul’daki bir konserde şarkıcı Gülşen’i izlemeye giden Kaya, sahnede Gülşen’in elini öpüp alnına koydu. O anlar tabii ki X'te hemen yayıldı.

Hazal Kaya'nın bu hareketine gelen yorumlardan bazıları şöyle:

  • Bu kadının sosyal zekası eksik sanırım
  • Pot üstüne pot kırıyor
  • Bu kız kendini 18 yaşında filan sanıyor
  • Hazal hanım her tuşa basıyor
  • Gündem olmak hoşuna gittiyse demek
  • Hazal Kaya hala kendini Nihal sanıyor sanırım
  • Hazal bugünlerde dikkat çekmek için ne yapacağını şaşırdı.

Hazal Kaya Gülşen
