Meryem Uzerli'yi gören Hazal Kaya dayanamadı: "Yaşlan artık be kadın!"

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen Joy Awards 2026'ya Türk oyuncular damga vurdu. Muhteşem Yüzyıl ile çok sevilen Meryem Uzerli de gecedeydi. Uzerli'yi gören Hazal Kaya ise bakın ne tepki verdi. Hazal Kaya'nın o anlarına eleştiriler de gecikmedi.

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2026, bu yıl Türk oyuncuların etkileyici katılımıyla büyük ses getirdi. Lavanta halıda boy gösteren Türk yıldızlar hem tarzları hem de başarılarıyla Joy Awards gecesine damga vurdu.

Gecede dikkat çeken anlar da yaşandı. Bunlardan biri de Muhteşem Yüzyıl ile Suudi Arabistan'da geniş bir hayran kitlesi olan Meryem Uzerli ve Hazal Kaya arasında yaşandı.

Meryem Uzerli yi gören Hazal Kaya dayanamadı: "Yaşlan artık be kadın!" 1

YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Meryem Uzerli'yi gören Hazal Kaya kendini tutamadı. Kaya Uzerli'ye "Yaşlan artık be kadın bu ne güzellik!" deyince oyuncu şaşırttı ve "Ya gerçekten mi?" dedi.

Meryem Uzerli yi gören Hazal Kaya dayanamadı: "Yaşlan artık be kadın!" 2

Meryem Uzerli Hazal Kaya'nın yanından gitmeye çalışırken yaşanan diyalog sosyal medyada da çok konuşuldu.

Meryem Uzerli yi gören Hazal Kaya dayanamadı: "Yaşlan artık be kadın!" 3


Bu anlara "Hazal çok samimiyetsiz", "Hazal'ın bakışlar filan çok sinsi", "Kadın 41 yaşında kendine gel", "Aralarında 8 yaş var ne saçma yorum" eleştirileri geldi.

Hazal Kaya Meryem Uzerli
