Hazal Subaşı ve Kaan Yıldırım partner oldu!

HBO Max, yeni yerli dizisi için hazırlıklara devam ediyor. Senaryosu Levent Cantek ve Gülsev Karagöz tarafından kaleme alınan dizide Hazal Subaşı’nın partneri Kaan Yıldırım oldu.

Dizi, geçirdiği bir kazanın ardından hafızasını kaybeden Zeyno’nun (Hazal Subaşı) hikayesini merkezine alıyor. Ülkenin en ünlü oyuncularından Pamir’in (Kaan Yıldırım) eşi olan Zeyno, kazanın ardından yaşanan skandalla kendini bir anda kamuoyunun ve medyanın odağında bulur.

Dizi ele aldığı ilişkiler, güç dengeleri ve görünmeyen bağlar ile izleyicilere temposu giderek artan etkileyici bir hikaye sunacak.

Yapımını ARC Film’in, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği dizi 8 bölümden oluşacak.