Heidi Klum rüzgarın azizliğine uğradı! Derin yırtmacı açılınca...

Heidi Klum, New York’ta yaşadığı talihsiz kıyafet kazası sırasında panik dolu anlar yaşadı.

51 yaşındaki Alman süper model, tek kollu uzun smokin elbisesinin yırtmacı rüzgarın etkisiyle açılınca hızla elbisesini kapatmaya çalıştı.

Dört çocuk annesi Klum, elbisenin açılmasıyla siyah iç çamaşırının görünmesini engellemeye çalışırken, etrafta bulunan iki gülümseyen adam olayı izliyordu. O anlar sosyal medyayı da salladı.

Ancak daha önce Intimissimi, SKIMS ve Victoria’s Secret gibi iç giyim markaları için modellik yapmış olan Klum için bu durum muhtemelen çok da büyütülecek bir olay değildi — nitekim yüzündeki kocaman gülümseme de bunu gösteriyordu.



HAYATINDA ALKOL YOK!

Öte yandan Heidi Klum, dört çocuğu olan bir anne olduğuna inanmak oldukça zor. Klum'un sırrı ise aslında oldukça basit; bol bol hareket ediyor ve sağlıksız besinleri tüketmemeye özen gösteriyor. Üstelik ünlüler dünyasında olup da alkol geçmişi olmayan nadir kadınlardan biri…