Heidi Klum şaşırtmadı! Kocasına yine üstsüz poz verdi

Heidi Klum ile eşi Tom Kaulitz, evliliklerinin yedinci yıl dönümünü kutlamak için Karayipler'deki St. Barts adasında romantik bir tatile çıktı. 53 yaşındaki süper model, Instagram hesabından birçok kare paylaştı.

Heidi Klum, paylaşımlarında üstsüz poz verdiği karelerle dikkat çekerken, yalnızca tanga bikini altı giyerek denize girmeden önce üzerindekileri çıkardığı anları gösteren bir videoyu da takipçileriyle paylaştı.

Bir başka fotoğrafta ise 36 yaşındaki eşi Tom Kaulitz ile güneşlenirken romantik anlar yaşayan çiftin samimi halleri objektiflere yansıdı.

Paylaşımlarda ayrıca Heidi'ye hediye edilen dev kırmızı gül buketi ve kırmızı balonların arasında mutlulukla poz verdiği kareler de yer aldı.

Ünlü model paylaşımına yalnızca, "Açıklamaya gerek yok." notunu düştü.

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KOCASI KİLO ALMASINI İSTEMİŞTİ

Heidi Klum, kısa süre önce verdiği röportajda eşi Tom Kaulitz'in kendisini kilo alması konusunda teşvik ettiğini ve daha dolgun görünümünün kendisine daha çok yakıştığını söylediğini açıkladı.