Heidi Klum ve kızı Leni 'uygunsuz' eleştirilerini umursamadı! Yeni kampanya...

Heidi Klum ve kızı Leni Klum, üç yıl önce birlikte rol aldıkları ve "uygunsuz" olarak eleştirilen reklam kampanyasının ardından bir kez daha cesur bir iç çamaşırı çekimiyle gündeme geldi.

53 yaşındaki Alman süpermodel ile 22 yaşındaki kızı, bir markanın yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti. İkili, tanga iç çamaşırlarıyla verdikleri pozlarla dikkat çekti.

Klum, yeni kampanyayı Instagram hesabından şu sözlerle duyurunca yine benzer eleştiriler gecikmedi. Sosyal medyada "Anne kız bu pozlar çok fazla", "Bana uygunsuz geliyor", "Neden bu kadar açık olmak zorunda" yorumları yapıldı.



İkilinin tercihleri bazı hayranların tepkisini çekse de Heidi Klum, 2025 yılında People dergisine yaptığı açıklamada eleştirilere yanıt vermişti. Klum, "Birçok insan 'Anne ve kızın bunu birlikte yapması konusunda emin değilim' diyor. Ama bizim için durum farklı. Kızımla gurur duyuyorum. O da benim böyle olmamdan rahatsız değil" ifadelerini kullanmıştı.