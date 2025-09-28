Helen Flanagan kuaförde koltuk altını yıkamak istedi! Üstsüz kaldığı anlar TikTok'ta paylaşıldı

İngiliz oyuncu Helen Flanagan, bu hafta ünlü kuaför James Lear’i ziyaret ederken saç salonunda eğlenceli ve biraz da cesur anlar yaşadı. Eski Coronation Street yıldızı, 35 yaşındaki Flanagan, yeni TikTok videosunda üstünü çıkarmış haliyle dikkat çekti.

Videoda, salonun lavabosunda koltuk altını yıkarken kahkahalar atan Helen’i yer aldı. Flanagan, kuaföre “Beni mahvedersin!” diyerek şakalaştı ve ardından lavaboda kısa bir temizlik molası vererek, “Koltukaltımı yıkamam lazım, kokuyorum!” dedi.

Kuaför James ise videoya, “Helen Flanagan küçük bir mola veriyor. Dayanamıyorum sana” notunu düştü.

Helen Flanagan, geçtiğimiz günlerde The Mirror’a yaptığı açıklamada, yeniden flört etmeye açık olduğunu ve televizyon programı Celebs Go Dating’e geri dönmeyi düşündüğünü de paylaşmıştı.