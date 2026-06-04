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Can Polat cinayetinde yeni gelişme! Gözaltı sayısı 3'e yükseldi

Dilan ve Engin Polat’ın korumalığını yapan aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat İzmir Çeşme'de uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Olayla ilgili, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Can Polat cinayetinde yeni gelişme! Gözaltı sayısı 3'e yükseldi
Öznur Yaslı İkier

İzmir Çeşme'de dün Dilan ve Engin Polat'ın korumalığını yapan Can Polat silahla vurularak öldürüldü. Yapılan çalışmalarda olayın bahse konu otel önünde Can Polat'ın dışarıya çıktığı esnada gerçekleştiği ve Can Polat'ın otele girdiği tespit edildi.

Can Polat cinayetinde yeni gelişme! Gözaltı sayısı 3 e yükseldi 1

Ayrıca şüpheli şahsın bahse konu otel etrafında bulunan işletmelerde bekleme yaptığı ortaya çıktı.

Can Polat cinayetinde yeni gelişme! Gözaltı sayısı 3 e yükseldi 2

Şüpheli Serhat Altun'un 'aura' isimli işletmeden kredi kartı kullanarak içecek aldığı belirlendi. Olayın Daltonlar Suç Örgütü tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilirken bölgede yapılan çalışmada olayda kullanıldığı değerlendirilen turuncu poşet içerisinde siyah otomatik silah ve yine aynı poşet içerisinde 3 adet kovan, silaha basılı şekilde 21 adet mermi ve şahsın olay anında üzerinde bulunan kıyafetleri 13033 sokak üzerinde tarla kenarında atıl vaziyette bulundu.

Can Polat cinayetinde yeni gelişme! Gözaltı sayısı 3 e yükseldi 3

İzmir il Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüpheli İzmir İli Konak'ta yakalandı.

GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre; Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında İzmir'de ve İstanbul'da birer şüpheli daha gözaltına alındı.

Böylece soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

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Dilan Polat engin polat Can Polat
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