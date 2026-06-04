Şebnem Ferah konserinde ortaya çıktı! Mazhar Alanson'un son hali üzdü

Türk müziğinin efsane gruplarından MFÖ’nün sevilen isimlerinden Mazhar Alanson, bir süredir ortalarda görünmüyordu.

Önce MFÖ’nün bir diğer önemli ismi olan Özkan Uğur’u ardından 2021 yılında kızı Eda Alanson’u kaybeden Mazhar Alanson, bu büyük kaybın ardından derin bir yas sürecine girmişti.

Mazhar Alanson uzun bir süre sonra Şebnem Ferah konserinde ortaya çıktı. Eşi Biricik Suden ile konseri izlemeye gelen Mazhar Alanson'un son görüntüsü kısa sürede gündem oldu.

Görüntülerde Alanson'un eşinin elini tutarak yürüdüğü görülürken, sanatçının yavaş adımlarla ilerlemesi dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada paylaşılan

görüntülere çok sayıda yorum yapıldı.

76 yaşındaki sanatçının özellikle zayıf görünümü hayranları arasında merak uyandırdı. Mazhar Alanson için sosyal medyada; 'çok zayıflamış', 'iyi görünmüyor' gibi yorumlar yapıldı.