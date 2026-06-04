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Şebnem Ferah konserinde ortaya çıktı! Mazhar Alanson'un son hali üzdü

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Öznur Yaslı İkier

MFÖ'nün sevilen ismi Mazhar Alanson, eşi Biricik Suden ile birlikte Şebnem Ferah konserinde görüntülendi. Usta sanatçının son hali kısa sürede gündem oldu.

Türk müziğinin efsane gruplarından MFÖ’nün sevilen isimlerinden Mazhar Alanson, bir süredir ortalarda görünmüyordu.

Önce MFÖ’nün bir diğer önemli ismi olan Özkan Uğur’u ardından 2021 yılında kızı Eda Alanson’u kaybeden Mazhar Alanson, bu büyük kaybın ardından derin bir yas sürecine girmişti.

Mazhar Alanson uzun bir süre sonra Şebnem Ferah konserinde ortaya çıktı. Eşi Biricik Suden ile konseri izlemeye gelen Mazhar Alanson'un son görüntüsü kısa sürede gündem oldu.

Şebnem Ferah konserinde ortaya çıktı! Mazhar Alanson un son hali üzdü 1

Görüntülerde Alanson'un eşinin elini tutarak yürüdüğü görülürken, sanatçının yavaş adımlarla ilerlemesi dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada paylaşılan
görüntülere çok sayıda yorum yapıldı.

Şebnem Ferah konserinde ortaya çıktı! Mazhar Alanson un son hali üzdü 2

76 yaşındaki sanatçının özellikle zayıf görünümü hayranları arasında merak uyandırdı. Mazhar Alanson için sosyal medyada; 'çok zayıflamış', 'iyi görünmüyor' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mazhar Alanson MFÖ
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