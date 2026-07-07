Fenomen Zehra Özdemir evlendi! Altın takmak için yarışa girdiler! Taşımakta zorlandı

Sosyal medya fenomeni Zehra Özdemir, uzun süredir birlikte olduğu Murat Çapan ile görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin mutlu gününe yakın çevreleri ve sosyal medya dünyasından çok sayıda davetli katılırken, geceye damgasını vuran asıl olay ise takı töreni oldu.

Yayınladığı eğlenceli ve komedi odaklı videolarla geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Zehra Özdemir’in düğününde takı merasimi adeta bir görsel şölene döndü.

ALTIN TAKMAK İÇİN YARIŞA GİRDİLER

Davetlilerin oluşturduğu metrelerce uzunluktaki takı kuyruğu dikkat çekerken; geline takılan ağır altın setler, burma bilezikler ve takılar tören alanındakileri şaşkına çevirdi.

Üzerindeki altınların ağırlığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken Özdemir'in o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Düğüne daha önce takı şovları ile gündem olan fenomen Çağla Öz’de katıldı. Öz, Özdemir’e bilezik takarken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.