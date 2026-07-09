MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Taşacak Bu Deniz'e rakip olacak! Sevdam Karadeniz konusu ne?

TRT1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'e rakip olması beklenen Sevdam Karadeniz'de oyuncular belli oldu. Başrollerin peş peşe ayrıldığı Sevdam Karadeniz konusu ve oyuncuları merak edildi.

Taşacak Bu Deniz'e rakip olacak! Sevdam Karadeniz konusu ne?

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz sezonun reyting rekortmeni olan Taşacak Bu Deniz dizisine rakip geliyor. NOW TV harekete geçti ve yeni sezon için yeni bir proje ile anlaştı. Gündem olan Sevdam Karadeniz konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Taşacak Bu Deniz e rakip olacak! Sevdam Karadeniz konusu ne? 1
NOW'ın yeni sezona damga vurmaya hazırlanan Mia Yapım imzalı dizisi "Sevdam Karadeniz"in okuma provası gerçekleşti. Başrol Emre Bey ve Aslıhan Malbora'nın son anda ayrıldığı Sevdam Karadeniz'in oyuncuları netleşti.

Taşacak Bu Deniz e rakip olacak! Sevdam Karadeniz konusu ne? 2

SEVDAM KARADENİZ OYUNCULARI

Damlasu İkizoğlu ve Erdem Adilce'nin başrolde olduğu dizide Mahmut Yeniceli de kadroya dahil oldu. Ayrıca dizide Ayşegül Günay, Şerif Erol, Deniz Hamzaoğlu, Emre Bulut, Ayşen Sezerel, Mustafa Kırantepe, Hivda Zizan Alp, Leya Kırşan, Berfe Sancak, Enes Demirkapı, Furkan Aksoy ve Erman Cihan yer alıyor.

Taşacak Bu Deniz e rakip olacak! Sevdam Karadeniz konusu ne? 3

SEVDAM KARADENİZ KONUSU

Karadeniz’in iki köklü ailesi Hafise (Ayşegül Günay) ve Durali’nin (Şerif Erol) yarım kalmış aşkıyla başlayan kanlı düşmanlık, yıllar sonra torunları Kuzey (Erdem Adilce) ve Zeyşan’ı (Damlasu İkizoğlu) zoraki bir evliliğin içine sürükleyişini konu alıyor. Sırlar, yasak aşklar ve intikam yeminleri arasında iki genç, ailelerinin kaderini değiştirecek bir seçim yapmak zorunda kalır.

Sosyal medyada okuma provası pozlarına yorum yağdı. X'te "Bu ekip tutar", "Çok yakışmış başroller", "Reytingi bol olsun", "Taşacak Bu Deniz gölgede kalacak" yorumları yapıldı.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Resmen erimişti! Bikinisini giyip ayna karşısına geçtiResmen erimişti! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti
Ekrana dönüyor! TRT ile anlaşmaya vardıEkrana dönüyor! TRT ile anlaşmaya vardı

Anahtar Kelimeler:
Taşacak Bu Deniz Sevdam Karadeniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Yeditepe Üniversitesi’nde ayet yazılı pankart indirilmeye çalışıldı, Vali Davut Gül’den paylaşım geldi: “İçimizdeki beyinsizlerin…”

Fenerbahçe bombayı patlattı! Mason Greenwood geliyor: Bonservisi ve maaşı belli oldu

Fenerbahçe bombayı patlattı! Mason Greenwood geliyor: Bonservisi ve maaşı belli oldu

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Genç oyuncu Ece İrtem'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Pazardan '2,5 kilo' muz aldı ama aslında öyle sandı: 'İşin foyası ortaya çıktı'

Ankara'da tarihi adım

Ankara'da tarihi adım

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.