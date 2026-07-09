Taşacak Bu Deniz'e rakip olacak! Sevdam Karadeniz konusu ne?

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve geçtiğimiz sezonun reyting rekortmeni olan Taşacak Bu Deniz dizisine rakip geliyor. NOW TV harekete geçti ve yeni sezon için yeni bir proje ile anlaştı. Gündem olan Sevdam Karadeniz konusu ve oyuncuları merak ediliyor.



NOW'ın yeni sezona damga vurmaya hazırlanan Mia Yapım imzalı dizisi "Sevdam Karadeniz"in okuma provası gerçekleşti. Başrol Emre Bey ve Aslıhan Malbora'nın son anda ayrıldığı Sevdam Karadeniz'in oyuncuları netleşti.

SEVDAM KARADENİZ OYUNCULARI

Damlasu İkizoğlu ve Erdem Adilce'nin başrolde olduğu dizide Mahmut Yeniceli de kadroya dahil oldu. Ayrıca dizide Ayşegül Günay, Şerif Erol, Deniz Hamzaoğlu, Emre Bulut, Ayşen Sezerel, Mustafa Kırantepe, Hivda Zizan Alp, Leya Kırşan, Berfe Sancak, Enes Demirkapı, Furkan Aksoy ve Erman Cihan yer alıyor.

SEVDAM KARADENİZ KONUSU

Karadeniz’in iki köklü ailesi Hafise (Ayşegül Günay) ve Durali’nin (Şerif Erol) yarım kalmış aşkıyla başlayan kanlı düşmanlık, yıllar sonra torunları Kuzey (Erdem Adilce) ve Zeyşan’ı (Damlasu İkizoğlu) zoraki bir evliliğin içine sürükleyişini konu alıyor. Sırlar, yasak aşklar ve intikam yeminleri arasında iki genç, ailelerinin kaderini değiştirecek bir seçim yapmak zorunda kalır.

Sosyal medyada okuma provası pozlarına yorum yağdı. X'te "Bu ekip tutar", "Çok yakışmış başroller", "Reytingi bol olsun", "Taşacak Bu Deniz gölgede kalacak" yorumları yapıldı.