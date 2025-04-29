Hudutsuz Sevda'da başrol diziden ayrılıyor! Final yerine...

Deniz Can Aktaş ve Miray Daner'in başrolünde olduğu Hudutsuz Sevda dizisinin final yapacağı iddiaları gündemdeyken şaşırtan ayrılık haberi geldi. NOW'da iki sezondur yayınlanan Hudutsuz Sevda, üçüncü sezon onayı aldı ancak garip bir şekilde...

HUDUTSUZ SEVDA FİNAL NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hudutsuz Sevda erken sezon finali yapacak. “Hudutsuz Sevda” dizisi ikinci sezonunu 63. bölümde kapatacak.

Yapımcı Fatih Aksoy’un imza attığı dizi yeni sezonda kulislerden sızan bilgilere göre “Halo” kod adıyla yeni bir konseptle ekran yolculuğuna devam edecek.

Yeni sezon öncesi Bahadır Özdener’in yazdığı, Murat Öztürk’ün yönettiği dizide flaş bir gelişme yaşandı. “Hudutsuz Sevda”nın Zeynep’i Miray Daner’in sezon finalinde ekibe veda edeceği öğrenildi. Kadrosu yenilenecek olan dizinin Halil İbrahim’i Deniz Can Aktaş ise yeni sezonda fenomen diziye devam edecek.