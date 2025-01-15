MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hülya Avşar'dan tepki çeken Ayşe Barım yorumu: Güçlü olan güçsüzü yiyecek

Hülya Avşar'dan tepki çeken Ayşe Barım yorumu: Güçlü olan güçsüzü yiyecek

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.01.2025 07:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar, dizi sektöründeki ‘tekelleşme’ iddiaları üzerine konuştu “Bana göre çok büyütüyorlar olayları" diyen Avşar'ın sözlerine tepki yağdı.

Hülya Avşar'dan tepki çeken Ayşe Barım yorumu: Güçlü olan güçsüzü yiyecek

ID İletişim'in kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında geçtiğimiz hafta ortaya atılan iddialar ve ihbarlar gündeme bomba gibi düştü. Bu süreçte Barım'a soruşturma açıldı ve oyuncu Serenay Sarıkaya "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Dizi sektöründeki tekeleşme konusu gündemdeyken bazı oyuncular da bu konudan dert yandı ve sektörde yer edinemediklerini söyledi.

menajer-ayse-barim-a-yurt-disi-cikis-yasagi-769

"CANI YANANLARIN..."

Bu konu Hülya Avşar'a da soruldu. Daha önce ekonomiye dair sözleriyle büyük eleştiri alan Avşar yine kendini tutamadı ve şunları söyledi:

Ekran görüntüsü 2025-01-15 074110

“Güçlü olan güçsüzü yiyecek, bu kadar basit. Canı yananların kendilerini bu kadar fazla ortaya atmalarından dolayı bu iş bu kadar büyüdü. Eskiden Ertem Eğilmez ve grubu vardı. Onların dışında kimse film yapamıyordu."

Hülya Avşar'a bu sözlerinden dolayı tepki geldi. Avşar'a "Verdiği her röportajda bir insan nasıl bu kadar cahil kalabilir diye şaşkınlığa uğruyorum", "Buna mikrofon uzatmak yasaklanmalı", "Kendi hep güçlü popüler taraf olduğu için söylemesi kolay" tepkiler geldi.

Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Ayşe Barım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal sigortalar ve GSS'de yeni dönem! 2008'den öncesi sigortası olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı

Sosyal sigortalar ve GSS'de yeni dönem! 2008'den öncesi sigortası olanlar dikkat: Resmi Gazete'de yayımlandı

MTV, sigorta, kasko, bakım, yakıt... Bir otomobilin senelik maliyeti belli oldu! İşte cep yakan fiyatlar

MTV, sigorta, kasko, bakım, yakıt... Bir otomobilin senelik maliyeti belli oldu! İşte cep yakan fiyatlar

Dolmuşta bıçaklanan kocadan olay aldatma iddiası!

Dolmuşta bıçaklanan kocadan olay aldatma iddiası!

Rusya'da Orta Doğu açıklaması: "ABD Suriye topraklarını işgal ediyor, çekilmiyoruz"

Rusya'da Orta Doğu açıklaması: "ABD Suriye topraklarını işgal ediyor, çekilmiyoruz"

Cenazeye gitmediler! Gözler onları aradı Halil Ergün sitem etti!

Cenazeye gitmediler! Gözler onları aradı Halil Ergün sitem etti!

Cinsel hayatım bitti demişti! Cinsellik sorusuna yanıt verdi...

Cinsel hayatım bitti demişti! Cinsellik sorusuna yanıt verdi...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.