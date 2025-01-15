Hülya Avşar'dan tepki çeken Ayşe Barım yorumu: Güçlü olan güçsüzü yiyecek

ID İletişim'in kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında geçtiğimiz hafta ortaya atılan iddialar ve ihbarlar gündeme bomba gibi düştü. Bu süreçte Barım'a soruşturma açıldı ve oyuncu Serenay Sarıkaya "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Dizi sektöründeki tekeleşme konusu gündemdeyken bazı oyuncular da bu konudan dert yandı ve sektörde yer edinemediklerini söyledi.

"CANI YANANLARIN..."

Bu konu Hülya Avşar'a da soruldu. Daha önce ekonomiye dair sözleriyle büyük eleştiri alan Avşar yine kendini tutamadı ve şunları söyledi:

“Güçlü olan güçsüzü yiyecek, bu kadar basit. Canı yananların kendilerini bu kadar fazla ortaya atmalarından dolayı bu iş bu kadar büyüdü. Eskiden Ertem Eğilmez ve grubu vardı. Onların dışında kimse film yapamıyordu."

Hülya Avşar'a bu sözlerinden dolayı tepki geldi. Avşar'a "Verdiği her röportajda bir insan nasıl bu kadar cahil kalabilir diye şaşkınlığa uğruyorum", "Buna mikrofon uzatmak yasaklanmalı", "Kendi hep güçlü popüler taraf olduğu için söylemesi kolay" tepkiler geldi.