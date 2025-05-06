Hülya Avşar'dan vatandaşa tepki: "Niye hiçbir şeyin yoksa evleniyorsun?"

Yeni şarkısı Ahım Olsun'u piyasaya süren ve keyfi yerinde olan sanatçı Hülya Avşar, bir restoran çıkışı arabasında görüntülendi. Aracında ilerlerken Avşar'ı durduran bir vatandaş ünlü isimden beşik istedi. "Beşik mi istiyorsun? Nasıl beşik alacağım? Yav bir git" dedi.

Hülya Avşar'dan çocukları için beşik isteyen vatandaşa: "Hiçbir şeyin yoksa niye evleniyorsun?"pic.twitter.com/JxTHfMiRxS — Mynet (@mynet) May 6, 2025

"NİYE EVLENİYORSUN?"

Israr eden ve"Romanım bir şeyim yok vallahi" diyen vatandaşa Avşar, 'Niye hiçbir şeyin yoksa evleniyorsun' yanıtını verdi.

Ünlü isim, "Şuan müsaade et bir daha geldiğimde karşılaşırsak hallederiz" dedi.