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Bölüm başı 4,5 milyon TL kazanıyor! Burak Özçivit'ten indirim istenince...

Yapım şirketleri reklam krizi sonrası ekiplerden yüzde 30’a varan indirim istedi. Bölüm başı 4,5 milyon TL kazanan Burak Özçivit hemen bir paylaşım yaptı. Rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu'nun paylaşımı da dikakt çekti.

Bölüm başı 4,5 milyon TL kazanıyor! Burak Özçivit'ten indirim istenince...
Nebahat Kübra Akalın

Televizyon dünyasında yaşanan reklam krizi nedeniyle kanallar yapım şirketlerinden bütçelerini düşürmelerini istedi, şirketler de tek tek ekiplerinden indirim istemeye başladı.

“Haysiyet” dizisinden yüzde 15 indirim istenmesinin ardından peş peşe tüm yapımcılar yüzde 30’a kadar ekiplerine indirim teklifinde bulundu.

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“TEKNİK EKİPTEN DEĞİL, BİZDEN İNDİRİM YAPILSIN”

Kulis söylentilerine göre yaklaşık bölüm başı 38 milyon TL ile en yüksek bütçeli diziler arasında yer alan “Güneşin Doğduğu Yer” dizisinin oyuncuları bu konuda hemen adım attı.

Bölüm başı 4,5 milyon TL kazanıyor! Burak Özçivit ten indirim istenince... 1

Dizinin Demir Leydi’si Celadet Kozan’a hayat veren Sibel Taşçıoğlu; Burak Özçivit ve Muharrem Türkseven’le birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı paylaştı ve İzel’in “Biz hep böyleyiz” şarkısı eşliğinde dayanışma içinde olduklarını gösterdi.
Bölüm başı 4,5 milyon TL kazanıyor! Burak Özçivit ten indirim istenince... 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; üç oyuncu da “İndirimi teknik ekip değil biz yaparız” dedi.

Öte yandan Burak Özçivit sosyal medyadan bir paylaşım da yaparak bu durumu duyurdu. Güneşin Doğduğu Yer dizisinden bölüm başına 4,5 milyon TL kazandığı iddiaları olan oyuncu “Ekibimizle varız onlara bu zorluğu yaşatmayız biz gerekeni üstleniriz" paylaşımı yaptı.

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Burak Özçivit
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