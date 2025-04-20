Hülya Avşar Derya Tuna'yı sordu! İbrahim Tatlıses kendini tutamadı: "Ne Derya imiş be!"

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk oldu. Hayatına dair pek çok soruya yanıt veren Tatlıses Derya Tuna hakkında da konuştu.

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar’ın “Derya (Tuna) da güzel kadındı” sözlerine şu karşılığı verdi:

“Evet, Derya güzel kadındı. Vurulduğumda herkes Derya Hanım’a ‘Başınız sağ olsun’ diyordu. Ben onun peşinden çok uzun koştum.”

Hülya Avşar ise “Derya Tuna bir yürürdü, herkes ona bakardı. Boylu poslu bir kadındı” dedi. İbrahim Tatlıses bu sözlerin üzerine “Ne Derya’ymış be! 30 sene işimi bozdu” diyerek espri yaptı.

VURULMASI ÇOK KONUŞULDU

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in özel hayatı sık sık gündeme geliyordu. Ünlü çiftin 18 yıllık birlikteliklerinden İdo Tatlıses adında oğulları bulunuyor.

Derya Tuna, 14 Ekim 2002'de assolist olarak sahne alacağı Günay Restoran'daki provadan çıkışında sol baldırından vurulmuştu. "Derya Tuna'yı transparan kıyafet giydiği için vurdum" diyen Hüseyin Bozan 4 yıl hapis yatmıştı.

Derya Tuna'yı vuran Hüseyin Bozan ifadesinde Tuna'yı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in vurdurduğunu iddia etmişti.