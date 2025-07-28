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Hülya Avşar'ın Boğaz manzaralı evinin salonu dikkat çekti! Yorumlar gecikmedi

Kaya Çilingiroğlu ile yaptığı evlilikten Zehra adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Hülya Avşar, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Kışları İstanbul'da geçiren Avşar'ın Boğaz manzaralı evinin salonu ortaya çıktı.

Hülya Avşar'ın Boğaz manzaralı evinin salonu dikkat çekti! Yorumlar gecikmedi
Kubra Akalın

MYNET DETAY- Ünlü sanatçı Hülya Avşar hem müzik hem televizyon hem de oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiriyor.

Özel hayatıyla da merak konusu olan Avşar, kış aylarını İstanbul'da geçiriyor.

Hülya Avşar'ın Boğaz manzaralı lüks evine ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sade ama şık tasarımıyla dikkat çeken salon, geniş camları sayesinde İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasını sunuyor.

Hülya Avşar ın Boğaz manzaralı evinin salonu dikkat çekti! Yorumlar gecikmedi 1

Zevkli dekorasyonu ve ferah yaşam alanıyla dikkat çeken salonunda bol bol vakit geçiren Avşar kızının özenle tasarlanmış evine yorumlar da gecikmedi.

Hülya Avşar ın Boğaz manzaralı evinin salonu dikkat çekti! Yorumlar gecikmedi 2

Hülya Avşar'ın geniş camlı salonuna "Eve bak inanılmaz", "Böyle evim olsa evden çıkmam", "Manzara çok güzel" yorumları da yapıldı.

Hülya Avşar ın Boğaz manzaralı evinin salonu dikkat çekti! Yorumlar gecikmedi 3

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
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