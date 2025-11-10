MAGAZİN

Hülya Avşar’ın kızı Zehra yeni iş kurdu! Paylaşımlarıyla beğeni topladı

Hülya Avşar’ın mimarlık eğitimi alan kızı Zehra Çilingiroğlu yeni iş kurdu. Gözlerden uzak durmaya her zaman özen gösteren Zehra evinden yaptığı paylaşımla ise beeğni topladı.

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu her zaman gözlerden uzak olmaya çalışsa da sık sık gündeme geliyor. Hem özel hayatı hem anne babasıyla arasındaki ilişkisiyle adından söz ettiren Zehra yeni işini kurdu.

Mimarlık okuyan Hülya Avşar'ın kızı “Marjes Studio” adında bir marka kurdu. Zehra, tasarım ev objeleri ve mobilyalara modern, işlevsel ve estetik bir yorum kazandırmayı hedefliyor.

Sosyal medyayı nadir kullanan Zehra Çiilingiroğlu son olarak ise evinden bir paylaşım yaparak dikkat çekti. Keyfi yerinden olan Hülya Avşar'ın kızına beğeni yağdı.

LONDRA’DA EĞİTİM ALDI

İç mimarlık eğitimini Londra Westminster Üniversitesi ve ardından Bahçeşehir Üniversitesi’nde tamamlayan Zehra Çilingiroğlu, Türkiye’ye dönüşünün ardından önde gelen mimarlık ofislerinden birinde çalıştı.

