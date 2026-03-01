MAGAZİN

"Eşcinsel değilim" demişti! Survivor Nefise Karatay sevgilisinden gelen mektupla şok yaşadı

Bir süre önce Survivor Berna ile hakkında çıkan ilişki dedikodularına da çok kızan Nefise 'eşcinsel değilim' diyerek cinsel tercihini açıklayan Survivor Nefise'nin sevgilisi merak edildi. Nefise Karatay sevgilisinden gelen mektupla şoke oldu.

"Eşcinsel değilim" demişti! Survivor Nefise Karatay sevgilisinden gelen mektupla şok yaşadı

Survivor'da değişimiyle son dönemde gündeme gelen Nefise Karatay bu sefer özel hayatıyla adından söz ettirdi. Nefise'nin sevgilisi merak edildi. Nefise'nin Ender adındaki sevgilisi gönderdiği mektupla gündeme bomba gibi düştü.

SURVİVOR NEFİSE'NİN SEVGİLİSİNDEN GELEN MEKTUP

Bir dönem yaptığı “Eşcinsel değilim” açıklamasıyla gündem olan Nefise Karatay ödül oyunu sonrası sevgilisinden gelecek mektubu heyecanla bekliyordu. Gelen mektup Survivor Nefise'yi çok şaşırttı.

"Eşcinsel değilim" demişti! Survivor Nefise Karatay sevgilisinden gelen mektupla şok yaşadı 1

Survivor Nefise mektubu okuduktan sonra "Mektubu okuduğumda şoklar içerisinde kaldım" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ne doğum günüm kutlanmış, ne aşkım denmiş, ne sevgilim denmiş. Sadece sonuna SS yazılmış. Hiç kimse buna anlam veremedi. Yani bir arkadaşıyla konuşuyor gibi bir yazı yazmış. Fotoğrafta da kendisi yok. Kedi var. Mektubu yollamasa daha iyi olurdu. Gece uyuyamadım.

"Eşcinsel değilim" demişti! Survivor Nefise Karatay sevgilisinden gelen mektupla şok yaşadı 2

"BENİ ALTADIYOR"

Çok romantiktir normalde. Ya da bana öyle gösteriyordu ama işim olmaz yani. İletişimde onun adını yazmayacaktım kendisi istedi. Kim ki o? Televizyondan izlesin. SS ne demek abi? Sonuna yazmış bir de. Yapay zekaya yazdırmış, doğum günümü bile kutlamamış. Kedi de benim değil. Çocuk kendini saklamış. Benim için bitti."

"Eşcinsel değilim" demişti! Survivor Nefise Karatay sevgilisinden gelen mektupla şok yaşadı 3

Nefise daha sonra sinirlenerek "Bu 5-6 kişiyle flörtleşiyor ben açık açık konuşayım; aldatıyor yani. Belli etmemek için bir önceki ismi kullanmış. Bu adam beni aldatıyor. Bitti yani" dedi.

Nefise Karatay
