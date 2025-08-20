Hülya Avşar’ın mimarlık eğitimi alan kızı Zehra Çilingiroğlu yeni işini paylaştı! Avşar dayanamadı

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu bebekliğinden beri en az anne ve babası kadar gündeme geliyor. Her ne kadar gözlerden uzak olmaya çalışsa da sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Zehra şimdi de yeni işiyle dikkat çekti.

Mimarlık okuyan Hülya Avşar'ın kızı iç mimarlık eğitimi ve sektörde edindiği deneyimlerini kendi markası altında buluşturuyor. “Marjes Studio” adıyla hayata geçirilen yeni marka, tasarım ev objeleri ve mobilyalara modern, işlevsel ve estetik bir yorum kazandırmayı hedefliyor.

Zehra Çilingiroğlu geçtiğimiz günlerde yeni işini tanıttı. Avşar, mimar kızı Zehra Çilingiroğlu'nun paylaşımlarına, "Kızımsın diye demiyorum ama çok zevkli olduğunu yazmak istiyorum ama ayrıca bir tasarımcı olarak çok beğeniyorum, çok" şeklinde bir yorum yaptı.

LONDRA’DA EĞİTİM ALDI

İç mimarlık eğitimini Londra Westminster Üniversitesi ve ardından Bahçeşehir Üniversitesi’nde tamamlayan Zehra Çilingiroğlu, Türkiye’ye dönüşünün ardından önde gelen mimarlık ofislerinden birinde çalıştı.