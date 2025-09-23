MAGAZİN

İbrahim Çelikkol sevgilisi Natali Yarcan ile sessiz sedasız evlendi! İlk nikah karesi ortaya çıktı

Son olarak dijital platformlarda yayınlanan projelerde boy gösteren ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Çelikkol 3 yıldır aşk yaşadığı Natali Yarcan ile sessiz sedasız evlendi. Ünlü ismin ilk nikah karesi ortaya çıktı.

İbrahim Çelikkol sevgilisi Natali Yarcan ile sessiz sedasız evlendi! İlk nikah karesi ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

İffet, Merhamet, Kördüğüm, Siyah Beyaz Aşk ve Gaddar gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatıyla dikkat çekiyor.

İbrahim Çelikkol sevgilisi Natali Yarcan ile sessiz sedasız evlendi! İlk nikah karesi ortaya çıktı 1

3 yıldır Natali Yarcan ile aşk yaşayan İbrahim Çelikkol'dan sürpriz evlilik hamlesi geldi. İbrahim Çelikkol sevgilisi sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

İbrahim Çelikkol sevgilisi Natali Yarcan ile sessiz sedasız evlendi! İlk nikah karesi ortaya çıktı 2

İbrahim Çelikkol nikahın ardından evliliğini sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Çelikkol nikahtan bir kare yayınlayıp Özdemir Asaf'ın şu dizelerini not düştü;

İbrahim Çelikkol sevgilisi Natali Yarcan ile sessiz sedasız evlendi! İlk nikah karesi ortaya çıktı 3

"Öylesine güzel seviyorum ki seni
Öylesine saf
Öylesine temiz
Öylesine derin
Ve öylesine değil..."

İbrahim Çelikkol 2017 yılında Mihre Mutlu ile nikah masasına oturmuş ve ikili 5 yıllık evliliklerini 2023 yılında tek celsede sonlandırmıştı. Çelikkol'un bu evlilikten 'Ali' ismini verdiği bir oğlu oldu.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Çelikkol
