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İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal ticarete atılmış! Babası öldüğünde 12 günlük olan Elif Su büyüdü

2017 yılında beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden şarkıcı İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal gözlerden uzak yaşıyor. Erkal eşinin ölümünden sonra ticarete atıldı ve sakin hayatını anlattı.

İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal ticarete atılmış! Babası öldüğünde 12 günlük olan Elif Su büyüdü
Kubra Akalın

"Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programına konuk olan Filiz Erkal, üç çocuğuyla birlikte yaşadığı 5 oda bir salon evinin kapılarını ilk kez Kanal D izleyicileri için açtı.

Evliliğinden bahseden İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, ''Ben 21 yaşında evlendim. İyi ki evlenmişim çocuklarımla birlikte büyüdüm. İyi ki de İbrahim'le evlenmişim. Hiç o konuda beni üzmedi, kırmadı. Güzel bir eşti'' dedi.

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Büyükçekmece'de çocuklarıyla yaşayan Filiz Erkal ticarete de atılmış. Büyükçekmece'de güzellik merkezi olan Erkal "Yeni açtık kuzenimle 1 sene olacak. Almanya'da da şubemiz var" dedi.

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ELİF SU DA KOCAMAN OLDU

Evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi nedeniyle dengesini kaybeden ve yere kafasını vurarak beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal vefat ettiğinde henüz 12 günlük olan Elif Su da büyüdü.

Elif Su'nun, 2017'de hayata veda eden babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.
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Eşi için salonda ayrı bir alan tasarlayan Filiz Erkal, ''Bir yanımız hep eksik. İbrahim'i kaybettiğimizde kızım Elif Su 11 günlüktü. Tam 40'ı olduğu gün, 41. gününde vefat etti. 8 sene oldu zor... Anca yaşayan bilir, bu acının tarifi anlatılmıyor zaten. Sevenlerinin dualarını çok alıyorum, hala böyle güzel anılması çok hoş" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Erkal
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