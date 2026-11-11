Mina Demirtaş'ın yeni dizisi Yörük Kızı'ndan kötü haber! TRT1 projesinde tüm çalışmalar durduruldu

Kızıl Goncalar dizisindeki başarılı oyunculuğu sonrası teklif yapan Mina Demirtaş TRT1 ile anlaşmıştı. Ancak projeden kötü haber geldi.

TRT1’in Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Yörük Kızı'yla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Mina Demirtaş, Onur Seyit Yaran, Perihan Savaş, Olgun Şimşek, Uğur Aslan ve Cem Bender gibi ünlü isimleri buluşturacak olan dizinin okuma ve kostüm provaları devam ediyordu. Son gelen haberlere göre 11 Kasım'da yapılması planlanan tüm çalışmalar iptal edildi.

BÜTÇELER YENİDEN YAPILACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu gelişmenin nedeninin reklam krizi nedeniyle dizilere ayrılan yeni bütçeler olduğu öğrenildi.



Kanalla yapılan görüşmeler sonrası dizinin yeni verilen bütçelerle çekilip çekilmeyeceğine karar verilecek. Bu süreç nedeniyle de şimdilik hazırlığın durdurulduğu öğrenildi.