Menajeri 'uyuşturucu'dan tutuklandı! Halil İbrahim Ceyhan hemen ayrıldı

Oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan menajeri Eser Küçükerol ile yollarını hemen ayırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında menajer Eser Küçükerol, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan üç gün önce tutuklanmıştı.

Oyuncu Halil İbrahim Ceyhan, bağlı olduğu 'Be Management' şirketinin sahibi Eser Küçükerol ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Menajeri uyuşturucu dan tutuklandı! Halil İbrahim Ceyhan hemen ayrıldı 1

Halil İbrahim Ceyhan hemen karar alarak menajerini bıraktı ve şunları söyledi:

Menajeri uyuşturucu dan tutuklandı! Halil İbrahim Ceyhan hemen ayrıldı 2

"Son günlerde bağlı bulunduğum ajansın içinde bulunduğu adli süreç sebebiyle 'Be Management' ile olan temsili ilişkimi durdurmuş bulunmaktayım. Bu süreçte tüm iş ilişkilerimin şahsi tarafta yol aldığım çalışma arkadaşlarımla, profesyonel olarak yönetileceğini duyurmak isterim. Sözleşmelerim ve ticari şartlarla alakalı hususları kişisel işlerimi takip eden avukatım yönetecektir. Tanıtım ve basın ilişkilerimi şahsi olarak çalıştığım basın sorumlum koordine edecektir. Bunun yanı sıra proje takvimleri, provalar, set akışı gibi ek planlamalar da kendi ekibim tarafından takip edilip yönetilecektir. Herkese sevgilerimi ve saygılarımı sunarım."

