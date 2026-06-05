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İbrahim Tatlıses Ankara'da hastaneye yatırıldı

Günlerce hastanede kaldıktan sonra taburcu edilen İbrahim Tatlıses'in son hali gündeme gelmişti. İbrahim Tatlıses yine hastaneye yatırıldı. İşte detaylar...

İbrahim Tatlıses Ankara'da hastaneye yatırıldı

İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Safra kesesinden de ameliyat olan türkücü, başarılı geçen operasyonun ardından 22 Nisan'da doktorları eşliğinde hastaneden taburcu olmuştu.

İbrahim Tatlıses'in zayıflamış hali gündeme gelmişti. Evinde dinlenen Tatlıses, Seyhan Erdağ'ın özel haberine göre; Ankara'da hastaneye yattı.

İmparator, Nisan 2026'da İstanbul'da hastaneye kaldırılmış, safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle uzun bir süreyi yatarak geçirmişti.

İbrahim Tatlıses, uzun süre hareketsiz yattığı için, Ankara'daki hastanede fizik tedavi görecek.

İbrahim Tatlıses Ankara da hastaneye yatırıldı 1

VASİYETİ GÜNDEME GELMİŞTİ

İbrahim Tatlıses hastalık sürecinde vasiyetiyle de gündeme gelmişti.
Vasiyetinde de her şeyi devlete bıraktığını ifade eden Tatlıses, "Kuruş yok, bazıları yüzünden ailemin de bir kısmı mağdur kaldı. Bana babam para bırakmadı, babam ciğerciydi. Parayı kendim kazandım, saçarım dağıtım kime ne? Parayı ben kazanmışım. Ben onlara çok büyük miras bıraktım farkında değiller. İbrahim Tatlıses deyince bütün kapılar açılıyor, onu kullanmasını bilemediler" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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