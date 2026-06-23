İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli lüks tekneden paylaştı! Mayolu pozlarına yorum yağdı

Türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021’de dünyaevine girmiş, çift ocak ayında ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir’i kucaklarına almıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Şefkatli, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Tatil modunu açan ünlü isim tekne pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Lüks tekne tatilinden karelerini peş peşe paylaşan Yasemin Şefkatli mayolu pozlarıyla beğeni topladı.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'Çok iyi görünüyorsun', 'Bu nasıl bir güzellik', 'harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.