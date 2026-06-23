MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli lüks tekneden paylaştı! Mayolu pozlarına yorum yağdı

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları ünlü şarkıcı İdo Tatlıses ile evli olan Yasemin Şefkatli tekne pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin mayolu pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli lüks tekneden paylaştı! Mayolu pozlarına yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Türkücü İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021’de dünyaevine girmiş, çift ocak ayında ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir’i kucaklarına almıştı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Şefkatli, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Tatil modunu açan ünlü isim tekne pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

İbrahim Tatlıses in gelini Yasemin Şefkatli lüks tekneden paylaştı! Mayolu pozlarına yorum yağdı 1

Lüks tekne tatilinden karelerini peş peşe paylaşan Yasemin Şefkatli mayolu pozlarıyla beğeni topladı.

İbrahim Tatlıses in gelini Yasemin Şefkatli lüks tekneden paylaştı! Mayolu pozlarına yorum yağdı 2

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'Çok iyi görünüyorsun', 'Bu nasıl bir güzellik', 'harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

İbrahim Tatlıses in gelini Yasemin Şefkatli lüks tekneden paylaştı! Mayolu pozlarına yorum yağdı 3

İbrahim Tatlıses in gelini Yasemin Şefkatli lüks tekneden paylaştı! Mayolu pozlarına yorum yağdı 4

İbrahim Tatlıses in gelini Yasemin Şefkatli lüks tekneden paylaştı! Mayolu pozlarına yorum yağdı 5

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bodrum'daki fiyatlara isyan etti! 'Fiyatlar gözden geçirilmeli'Bodrum'daki fiyatlara isyan etti! 'Fiyatlar gözden geçirilmeli'
Daha 17'nin Nuray'ının pozları sonrası yaşı merak edildiDaha 17'nin Nuray'ının pozları sonrası yaşı merak edildi

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran resti: "Gereğini yaparım"

Trump'tan İran resti: "Gereğini yaparım"

İsrail basını duyurdu: "Netanyahu panik içinde"

İsrail basını duyurdu: "Netanyahu panik içinde"

Irak engelini rahat geçen Fransa üst turu garantiledi

Irak engelini rahat geçen Fransa üst turu garantiledi

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar!

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ara karar!

29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti

29 yıllık tarım devi için şok karar: Mahkeme iflasa hükmetti

Yerli temizlik devi resmi olarak iflasını açıkladı

Yerli temizlik devi resmi olarak iflasını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.