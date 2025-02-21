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  4. İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin Zekariyaköy'deki 4 katlı ultra lüks villası gündem oldu! Kar manzarası mest etti

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin Zekariyaköy'deki 4 katlı ultra lüks villası gündem oldu! Kar manzarası mest etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.02.2025 15:21
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İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğulları ünlü şarkıcı İdo Tatlıses 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturmuştu. Şimdilerde iki çocukları olan ünlü çift sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü çiftin 4 katlı ultra lüks villasından kar manzarasını görenler hayran kaldı.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'nin Zekariyaköy'deki 4 katlı ultra lüks villası gündem oldu! Kar manzarası mest etti

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.

Ocak 2024'te ikiz oğulları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i kucağına alan çift şimdilerde mutlu birliktelikleri ile dikkat çekiyor.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isimler Zekariyaköy'deki 4 katlı ultra lüks villasıyla gündem oldu.

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Yasemin Şefkatli evinin bahçesinden paylaştığı kar manzarası ile herkesi mest etti.

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Ünlü çiftin evini görenler; 'Çok güzel görünüyor', 'Harika manzara', 'Güzel bir evmiş' gibi yorumlar yaptılar.

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Derya Tuna, İbrahim Tatlıses'ten ayrılırken eşinin kendisine bırakmış olduğu evlerden birini düğün hediyesi olarak oğluna vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
İdo Tatlıses Yasemin Şefkatli
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