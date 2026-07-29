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Burak Tozkoparan'ın yeni adresi belli oldu! Anlaşmaya vardı

Son olarak Aynı Yağmur Altında dizisinde rol alan ünlü oyuncu Burak Tozkoparan'ın yeni adresi belli oldu. Tozkoparan, KYN Yapım imzasını taşıyan Hamal dizisiyle anlaşmaya vardı.

Burak Tozkoparan'ın yeni adresi belli oldu! Anlaşmaya vardı
Öznur Yaslı İkier

Kırgın Çiçekler, Menajerimi Ara, Ateş Kuşları, Siyah Kalp ve son olarak da Aynı Yağmur Altında dizisinde rol alan ünlü oyuncu Burak Tozkoparan'ın yeni projesi belli oldu.

Burak Tozkoparan, KYN Yapım imzası taşıyan Hamal dizisiyle anlaşmaya vardı. Yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca’nın üstlendiği dizide Tozkoparan “Tekin” rolüne hayat verecek.

Burak Tozkoparan ın yeni adresi belli oldu! Anlaşmaya vardı 1

Yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan‘ın oturduğu dizinin özgün hikayesi Oktay Kaynarca imzası taşırken, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor.

Burak Tozkoparan ın yeni adresi belli oldu! Anlaşmaya vardı 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oktay Kaynarca ile Fahriye Evcen’i buluşturan dizinin çekimlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.

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Burak Tozkoparan
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