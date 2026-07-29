Burak Tozkoparan'ın yeni adresi belli oldu! Anlaşmaya vardı

Kırgın Çiçekler, Menajerimi Ara, Ateş Kuşları, Siyah Kalp ve son olarak da Aynı Yağmur Altında dizisinde rol alan ünlü oyuncu Burak Tozkoparan'ın yeni projesi belli oldu.

Burak Tozkoparan, KYN Yapım imzası taşıyan Hamal dizisiyle anlaşmaya vardı. Yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca’nın üstlendiği dizide Tozkoparan “Tekin” rolüne hayat verecek.

Yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan‘ın oturduğu dizinin özgün hikayesi Oktay Kaynarca imzası taşırken, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Oktay Kaynarca ile Fahriye Evcen’i buluşturan dizinin çekimlerinin eylül ayında başlaması bekleniyor.