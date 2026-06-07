Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur ikizlerini paylaştı!

Reha Muhtar, çoklu organ yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz günlerde hayatını yitirdi. Muhtar'ın vefatının ardından daha önce yaptığı 'Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin' sözleri gündem oldu.

Bu sözlerin gündem olması sonrası Deniz Uğur cenazeye katılmadı. Reha Muhtar için 4 Haziran Perşembe günü İstanbul'daki Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ikizleri Mina ve Poyraz katıldı.

Tabutun başında görüntülenen ikizlerin son halleri ve hareketleri gündem oldu. Özellikle Mina'nın görüntüsü ve tavırları sosyal medyada konuşuldu.

Deniz Uğur ise cenazeden günler sonra çocuklarını paylaşarak şu notu düştü:

"Rabbim sizi kem gözlerden esirgesin; karakteriyle, bilinciyle, olgunluğuyla gurur duyduğum çocuklarım… Dayanışmanız daim olsun."