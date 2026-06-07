MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur ikizlerini paylaştı!

Reha Muhtar ile sorunlar yaşayan eski eş Deniz Uğur vasiyet üzerine cenazeye gelmedi. Mina ve Poyraz'ın yer aldığı cenazede ikizler çok konuşuldu. Deniz Uğur cenazeden kısa süre sonra paylaştı.

Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur ikizlerini paylaştı!

Reha Muhtar, çoklu organ yetmezliği nedeniyle geçtiğimiz günlerde hayatını yitirdi. Muhtar'ın vefatının ardından daha önce yaptığı 'Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin' sözleri gündem oldu.

Reha Muhtar ın eski eşi Deniz Uğur ikizlerini paylaştı! 1

Bu sözlerin gündem olması sonrası Deniz Uğur cenazeye katılmadı. Reha Muhtar için 4 Haziran Perşembe günü İstanbul'daki Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ikizleri Mina ve Poyraz katıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TabutuN başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı TabutuN başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

Tabutun başında görüntülenen ikizlerin son halleri ve hareketleri gündem oldu. Özellikle Mina'nın görüntüsü ve tavırları sosyal medyada konuşuldu.

Deniz Uğur ise cenazeden günler sonra çocuklarını paylaşarak şu notu düştü:

Reha Muhtar ın eski eşi Deniz Uğur ikizlerini paylaştı! 2

"Rabbim sizi kem gözlerden esirgesin; karakteriyle, bilinciyle, olgunluğuyla gurur duyduğum çocuklarım… Dayanışmanız daim olsun."

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düğüne damga vurdu! Güzel oyuncunun kuzeni çıktıDüğüne damga vurdu! Güzel oyuncunun kuzeni çıktı
Romantik evlilik teklifi! O anları paylaştıRomantik evlilik teklifi! O anları paylaştı

Anahtar Kelimeler:
Deniz Uğur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Amasya’da lunaparkta korkunç kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kastamonu'da deniz 10 dakika boyunca kabardı: İşte o anlar

Kastamonu'da deniz 10 dakika boyunca kabardı: İşte o anlar

Galatasaray'ın listesindeydi! Rakibine yumruk attı, kırmızı kartla oyundan atıldı

Galatasaray'ın listesindeydi! Rakibine yumruk attı, kırmızı kartla oyundan atıldı

Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı

Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli kararı

Bakan Kurum TOKİ açık satış kampanyasının detaylarını anlattı

Bakan Kurum TOKİ açık satış kampanyasının detaylarını anlattı

İslam Memiş'ten altında sert dalga uyarısı

İslam Memiş'ten altında sert dalga uyarısı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.