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İbrahim Tatlıses kendisinden 25 yaş küçük asistanıyla imamlı nikahı kıydı mı? "Bana bebekler gibi bakıyor"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.02.2025 12:18
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İbrahim Tatlıses kendisinden 25 yaş küçük asistanıyla imamlı nikahı kıydığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Daha önce eski dostuna "Donunu bile yıkadı" diyerek isyan eden İbo bakın ne dedi.

İbrahim Tatlıses kendisinden 25 yaş küçük asistanıyla imamlı nikahı kıydı mı? "Bana bebekler gibi bakıyor"

İbrahim Tatlıses'in kendisinden 25 yaş küçük asistanı Tuğçe Korkmaz ile arasında aşk olduğu iddia ediliyordu. Hatta ikilinin gizlice imam nikahı kıydığı da öne sürüldü. Ünlü türkücü Özbekistan dönüşü bu sorulara verdiği yanıtla gündeme geldi.

Tatlıses, Akif Yaman'ın sorusunu yanıtlayarak "Tuğçe Hanım benim yardımcım. Bu hanımefendi benim elim ayağım. Bu hanım işinde gücünde. Bana bebekler gibi bakıyor. Allah ondan razı olsun!” dedi.

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Bu iddialar daha önce Tatlıses'in 40 yıllık dostu ve arasının bozulduğu Metin Cantimur’dan gelmişti.

"Bodrum'daki nikah şahitlerinin ismini bile verebilirim" diyen Cantimur 'herkesle imam nikahı yapmış' diyerek gündeme gelmişti. Bu açıklamaların üzerine canlı yayına mesaj gönderen Tatlıses 'O kadına kurban olsunlar. Donunu bile yıkadı' diyerek ağızları açık bırakmıştı.

40 yıllık dostu ifşa etti! İmam nikahı ve Reza Zarrab iddiası gündemde 40 yıllık dostu ifşa etti! İmam nikahı ve Reza Zarrab iddiası gündemde
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İbrahim Tatlıses
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