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  4. İbrahim Tatlıses ölüm haberiyle yıkıldı! Usta sanatçının davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti

İbrahim Tatlıses ölüm haberiyle yıkıldı! Usta sanatçının davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.02.2025 08:26
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Son dönemde kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla adından söz ettiğimiz İbrahim Tatlıses şimdi de aldığı acı haberle sarsıldı. Usta sanatçının yıllardır birlikte çalıştığı müzisyen dostu Ahmet İzgi hayatını kaybetti.

İbrahim Tatlıses ölüm haberiyle yıkıldı! Usta sanatçının davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti

Son günlerde kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Cantimur ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan İbrahim Tatlıses şimdi de aldığı acı haberle sarsıldı.

Usta sanatçının yıllardır birlikte çalıştığı ve sahnede kendisini hiç yalnız bırakmayan davulcusu Ahmet İzgi hayatını kaybetti.

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ACI HABERİ BÖYLE DUYURDU

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Tatlıses, "Sahnemizin ve orkestramızın neşe kaynağı olan davulcu Ahmet’imize veda etmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Tatlıses, İzgi’nin vefatı nedeniyle aynı gün gerçekleştireceği sahne performansını da iptal ettiğini duyurdu. Sanatçı, "Bu akşam Yeni Gazino'da gerçekleştireceğimiz sahnemiz ileri bir tarihe ertelenmiştir" dedi.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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