İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet'e tepki çeken sözler: Onun anasını avradını...

İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki anlaşmazlık, kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Mahkeme yapılan değerlendirmeler sonucunda; Ahmet Tatlıses'in açtığı vesayet davasını reddederek, İbrahim Tatlıses'in akıl sağlığının yerinde olduğuna hükmetmişti.

İbrahim Tatlıses, “akli melekelerinin yerinde olmadığı” gerekçesiyle kendisine vasi davası açan oğlu Ahmet Tatlıses'e yönelik sert eleştirilerde bulundu.

İbrahim Tatlıses konser sırasında, "Bir baba da evladı için bebektir. Belli bir yaştan sonra bebeğe dönüşür" deyip tepki çeken şu ifadeleri kullandı:

"Hele o ilk bebek var ya, ilk bebek. Onun anasını avradını… İlk bebeği yaptık, dedi ki ‘Babamın akli melekesi yerinde değil’. Hâkime ne dedim biliyor musunuz? ‘Sayın hâkimim, benim ne zaman akli melekem yerinde değildi biliyor musunuz; bunu annesiyle yaptığım zaman.’ Akli melekem o zaman yerinde değildi. Olsaydı zaten yapmazdım. Bir evlat babaya böyle yapar mı? Keşke benim babam yaşasaydı, elini ayağını öperdim.”

İbrahim Tatlıses'in bu ifadeleri sosyal medyada bir kısım tarafından tepki çekti. Kimileri "Allah babanın da hayırlısını versin", "Bir çocuk için ne üzücü ifadeler" yorumlarında bulundu.