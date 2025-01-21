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Aşklarını sosyal medyada duyurdular: Icardi ve Suarez'den yeni paylaşım!

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
21.01.2025 11:31
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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, oyuncu ve şarkıcı China Suarez ile yaşadığı aşkıyla magazin gündeminde dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden romantik sözlerle aşkını ilan eden yıldız futbolcu ile Suarez aşkı doludizgin ilerliyor.

Aşklarını sosyal medyada duyurdular: Icardi ve Suarez'den yeni paylaşım!

Icardi'nin aşkını "En iyi hikayeler en beklemediğin anda başlar derler.. Kim bilir.. Bunlar kaderin işleri. Seninle olduğumu biliyorum, olmam gereken yerdeyim…” sözleriyle itiraf etmesi çok konuşulmuştu.

10 yıllık eşi Wanda Nara ile olaylı bir şekilde boşanan Icardi, yeni ilişkisini sosyal medya üzerinden duyurmuştu.

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HAMİLE DEĞİLİM!

Geçtiğimiz hafta çiftin bebek beklediği iddiaları ortaya atılmış, ancak Suarez bu söylentilere sert bir şekilde yanıt vererek, “Hamile değilim. Belki de bu iddiaların kaynağı, hakkımda sürekli yalan haber yapan kişilerle aynıdır” ifadelerini kullanmıştı.

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İLİŞKİLERİNİ TARAFTARLAR DA DESTEKLİYOR

China Suarez’e ay-yıldız motifli bir bileklik hediye eden Arjantinli futbolcu, jestiyle hayranlarının beğenisini topladı. Sosyal medya üzerinden sık sık birlikte fotoğraf paylaşan çift, taraftarlar arasında da olumlu yorumlar alıyor.

AY-YILDIZLI BİLEKLİK HEDİYESİ

Son olarak Icardi, sevgilisi Suarez’in uçaktan paylaştığı bir fotoğrafı hikayesinde paylaşarak ilişkilerine dair bir başka detayı daha gözler önüne serdi. Ay-yıldızlı bileklik hediyesi çok beğenildi.

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Çiftin dolu dizgin devam eden ilişkisi, hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
icardi
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