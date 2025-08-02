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Icardi'nin sevgilisi China Suarez Ayasofya'yı ziyaret etti! Başörtülü pozuna "Gülünç duruyorsun" denilince...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. Başını örten Suarez, "Gülünç duruyorsun" yorumuna tepkisiz kalmadı.

Icardi'nin sevgilisi China Suarez Ayasofya'yı ziyaret etti! Başörtülü pozuna "Gülünç duruyorsun" denilince...
Kubra Akalın

Wanda Nara'dan ayrılan futbolcu Mauro Icardi, China Suarez ile aşk dolu pozlarını paylaşmaya doymuyor.

Icardi - Suarez ikilisi geçtiğimiz günlerde İtalya'nın popüler şehri Milano'ya tatile gitmişti. Şehrin turistik yerlerini gezen çift, Milano'nun simgesi olan Duomo Katedrali önünde poz vermişti.

İkili, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması sonrasında tarihi Yarımada'ya giden Mauro Icardi, Ayasofya Camii'ni ziyaret etmişti.

Icardi nin sevgilisi China Suarez Ayasofya yı ziyaret etti! Başörtülü pozuna "Gülünç duruyorsun" denilince... 1

İstanbul'un tarihi yerlerini gezmeye devam eden Suarez, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaptı. İstanbul aşığı China Suarez bu kez de çocuklarına tarihi tur yaptırdı.

Icardi nin sevgilisi China Suarez Ayasofya yı ziyaret etti! Başörtülü pozuna "Gülünç duruyorsun" denilince... 2

Suarez sosyal medyada başörtülü pozlarını paylaştı. China Suarez'in başörtülü pozuna bir kişi "Gülünç duruyorsun" yorumunda bulundu.

Icardi'nin sevgilisi ise bu yoruma "Burada dini mekanlara girebilmek için zorunlu olarak başörtüsü takıyorsun! Bu bir moda değil diğer kültürlere ve dinlere saygı göstermektir" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
China Suarez
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