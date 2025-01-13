Icardi ve sevgilisi China Suarez'den havuz paylaşımı! O pozlar gündem oldu beğeni yağdı! 'Aşk patlaması...'

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi Wanda Nara ile olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından Wanda Nara, L-Gante ile bir ilişkiye başlamıştı ve geçtiğimiz günlerde de ayrılmıştı. Kısa bir süre sonra ise Icardi yeni bir aşka yelken açtı.

China Suarez ile aşk yaşamaya başlayan Icardi, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarla aşkını ilan etmişti. yeni sevgilisinin dizine yatıp saçlarını okşattığı anlar sosyal medyada gündem olmuştu.

O ANLARI "AŞK PATLAMASI" NOTUYLA PAYLAŞTI!

Taze aşıklar Suarez ve Icardi'den ise yeni pozlar geldi. China Suarez, kişisel hesabında Icardi'yle olan havuz pozlarını paylaştı.

Paylaşımına "Aşk patlaması" notunu düşen Suarez'e binlerce yorum ve beğeni yağdı. Bazı taraftarlar "Yengelerin bir tanesi" , "Wanda sana kurban olsun" , "Icardi'yi iyileştir" , "Güzel yengemiz" yorumları yaptı.