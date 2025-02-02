Icardi yeni aşkını Galatasaray'ın yıldızlarıyla buluşturdu! Yorum yağdı

Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı boşanma sürecinin ardından, hem özel hayatındaki gelişmeler hem de sakatlık durumu ile sürekli olarak gündemde yer aldı.

Icardi son olarak, Wanda Nara ile olan ilişkisinin sonlanmasının ardından, yeni sevgilisi China Suarez ile aşkını sosyal medyada duyurdu. Çift, birlikte geçirdikleri zamanları ve mutlu anlarını takipçileriyle paylaştı.

Icardi ve China Suarez, ilişkilerini bir adım daha ileri taşıyarak, ailelerini tanıştırdı. Bu adım, çiftin evlilik iddialarını da güçlendirdi. Yeni aşkıyla samimi fotoğraflar paylaşan Icardi, yakın zamanda Milano'da tatil yaptı. Sevgilisiyle geçirdiği keyifli anları sosyal medyada paylaştı.

Icardi ve China Suarez, Milano’dan İstanbul’a döndüler. Türkiye'ye geldikten sonra Icardi, sevgilisiyle birlikte İstanbul'da zaman geçirdi.



İstanbul’a geldikten sonra Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez’i hemen takım arkadaşlarıyla tanıştırdı. Takım arkadaşları Muslera ve Lucas Torreira ile bir restoranda buluştular.

Icardi'nin sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, "Aileler tanıştı, şimdi de takımda yerini aldı" ve "Brezilya dizisi gibi görünüyorlar" şeklinde yorumlar yaptı.