İdo Tatlıses babası İbrahim Tatlıses'e bakın nasıl hitap ediyor! Sosyal medya ikiye bölündü

İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu Ceyda Düvenci'nin programında açıklamalarıyla dikkat çekti. Yasemin Şefkatli ile evli olan ve ikizleri bulunan İdo Tatlıses babasına dair sorulara da yanıt verdi.

Programda babasının torunlarıyla olan eğlenceli anlarını da paylaşan İdo, “Müthiş eğleniyorlar. Babam bir güldürme şeyi bulmuş, torunlar da ona çok gülüyor” diyerek aile içindeki keyifli anlara dikkat çekti.

Ancak tüm bu açıklamaların önüne geçen şey, İdo’nun babasına “İbrahim Bey” demesi oldu.

İdo Tatlıses'in, konuşması sırasında babasına “İbrahim Bey” diye hitap etmesi sosyal medyayı karıştı. Kimi kullanıcılar “Şaka mı, babasına gerçekten bey mi diyor?” yorumunu yaparken, kimi takipçiler de “Saygıdan öyle söylüyor, bunda abartılacak bir şey yok” diyerek İdo’yu savundu.