İhanet, cinsel hastalık ve kürtaj iddiaları gündemdeydi! Sabri Sarıoğlu sessizliğini bozdu

Sabri Sarıoğlu'nun, geçtiğimiz yıl eşi Yağmur Sarıoğlu'nu aldattığı iddiaları gündeme gelmişti. Sarıoğlu'nun ilişki yaşadığı öne sürülen kadının hamile kaldığı, ardından kürtaj süreci nedeniyle aile içinde büyük bir kriz çıktığı ileri sürülmüştü.

Kaptan pilotluk yapan Yağmur Sarıoğlu, iddiaların ardından yaptığı açıklamada, "Boşanma kararı kesinlikle yok. Eşimle aramızda hiçbir problem yok. Herkes hayatının bir döneminde böyle şeyler yaşar. Önemsiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Çocuklarımızla mutluyuz" ifadelerini kullanmıştı.

Sabri Sarıoğlu, söz konusu iddialarla yeniden gündeme geldi. Lara Aslan isimli bir kadın, eski sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Sarıoğlu hakkında şoke eden iddialarda bulundu. Lara Aslan, maddi, fiziksel ve cinsel sağlık boyutuna uzanan çok sayıda suçlama yöneltti.

Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bana bulaştırdığın hastalığın ceremesini çekerken demediğini bırakmadın” sözleriyle sağlıkla ilgili ciddi bir iddiayı gündeme taşıdı. Aslan ayrıca, “Hamileyken şiddet gördüm. Bu yaşadıklarımın en küçüğü olarak kalmış" ifadelerini kullandı.

'30 BİN DOLARDAN FAZLA BORCU VAR'

Sabri Sarıoğlu'na yönelik suçlamalarına devam eden Aslan, maddi olarak da zarara uğradığını söyleyerek, “4 yıl, hayatımdan, sağlığımdan çalınan 4 yıl. Bana hâlâ 30 bin dolardan fazla borcu var" mesajını yazdı.

Aslan, yalnızca kendisinin değil, Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu’nun da yaşananlardan olumsuz etkilendiğini iddia etti. Kendisinin de hatalı olduğunu belirten Aslan, "Ben kendi çocuklarının ölüsü üstüne edilen yeminlere güvenerek hata ettiğim için özür diliyorum ama en büyük özrü kendi çocuklarına yapmalı ve tedavi olmalı" şeklinde sözlerini noktaladı. Söz konusu iddialar sosyal medyada hızla yayıldı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Tüm bu iddiaların ardından Sabri Sarıoğlu, Habertürk'e açıklamalarda bulundu. Sarıoğlu, "İddiaların hepsi yalan ve iftira. Benim üzerimden prim yapılmaya çalışılıyor. Olayı yargıya taşıyarak, suç duyurusunda bulunduk" dedi.