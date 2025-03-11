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  4. İki ayağı da sargıda! Ameliyat olan Didem Uzel "Çektiğim eziyeti size anlatamam" diyerek paylaştı

İki ayağı da sargıda! Ameliyat olan Didem Uzel "Çektiğim eziyeti size anlatamam" diyerek paylaştı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.03.2025 10:12
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İki Aile, Avrupa Yakası, Dadı ve Doktorlar gibi yapımlarda rol alan Didem Uzel ameliyat oldu. Sağlık durumuna dair paylaşım yapan Uzel çektiği acıyı anlatarak "Çektiğim eziyeti size anlatamam" dedi.

İki ayağı da sargıda! Ameliyat olan Didem Uzel "Çektiğim eziyeti size anlatamam" diyerek paylaştı

Oyuncu Didem Uzel, sosyal medya hesabından iki ayağında da yer alan bandajla fotoğraf paylaştı. Ameliyat olan Uzel paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Ayaklarındaki sıkıntı nedeniyle uzun süredir ağrı çeken ve yürümekte zorlanan oyuncu, çareyi ameliyat olmakta buldu.

Didem Uzel “Doktorum sıralı operasyon önerdi ama ben aynı anda iki ayağımdaki sorundan da kurtulmak istedim” demişti.

Oğlu Aslan'ın tekerlekli bir sandalyeyi tutarken çektiği fotoğrafı paylaşan Didem Uzel; "Mesela ayaklarınızın topuğuna dahi basamadığınız bir bandajlama sistemiyle şu sandalyeye bile üç kişi ile oturabilirken çektiğim eziyeti size anlatamam ve dibimde hiperaktif, hiç söz dinlemeyen biri varken..." ifadelerini kullandı.

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6 HAFTA YÜRÜYEMEYECEK

Daha sonra ayaklarının kalın bir bandajla sarıldığını gösteren bir fotoğraf yayımlayan Didem Uzel "1 numara küçük kar botu giymişim hissiyle uykuya gidiyorum. Yarın çıkarılıp nasipse normal sürece geçeceğim" ifadelerini kullandı.

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6 hafta yürüyemeyeceğini söyleyen oyuncu bandaj yerine ise daha sonra terlik ile fotoğraf paylaştı.

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ameliyat
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